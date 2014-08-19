Нужно исправлять перевод статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт38 заявок474 просмотра

Берем за основу гугловский перевод статей с ресурса http://thenextweb.com.

Главное понять смысл и написать понятную красивую статью. Примеры статей есть на сайте ohoho.info - не судите строго, писал сам на скорую руку.

Можно заниматься только исправлением переводов, можно дополнительно постить другие материалы в блоге - примеры статей есть на ohoho.info.

Работа на постоянку.

Жду предложения по ЗП в месяц или же цену за статью.

11 лет назад
ohoho
74 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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