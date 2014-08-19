Нужно повышать репутацию сайта через ЖЖ

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрытнет заявок159 просмотров

Нужен человек, у котого есть ЖЖ, платный аккаунт и не менее 300-500 френдов.

У нас в раскрутке сайт с книгами.

Я полагаю, что ведущий ЖЖ-блога примерно знает, когда у него получится пост, который соберет много репостов, лайков и прочего.

Когда тема такого поста сформируется, исполнитель выбирает книгу или автора из продвигаемого книжного сайта и дает ссылку на книгу или автора книги.

Ссылка должна быть абсолютно естественной, можно безанкорной, обязательно ведущей на продвигамый сайт

Далее, исполнитель публикует пост, который репостится френдами. Должне быть счетчик репостов, лайков и прочего.

Чем больше репостов, тем выше оплата.

11 лет назад
KSW
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
55 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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