Энергетической компании требуются журналисты для написания статей (с последующей заливкой их на сайт,джумла). Общее количество порядка 500 шт. Объем необходимо выполнить в течении месяца. Оплата по факту хоть за каждую статью. Бюджет 40 ...
Нужно повышать репутацию сайта через ЖЖ
Нужен человек, у котого есть ЖЖ, платный аккаунт и не менее 300-500 френдов.
У нас в раскрутке сайт с книгами.
Я полагаю, что ведущий ЖЖ-блога примерно знает, когда у него получится пост, который соберет много репостов, лайков и прочего.
Когда тема такого поста сформируется, исполнитель выбирает книгу или автора из продвигаемого книжного сайта и дает ссылку на книгу или автора книги.
Ссылка должна быть абсолютно естественной, можно безанкорной, обязательно ведущей на продвигамый сайт
Далее, исполнитель публикует пост, который репостится френдами. Должне быть счетчик репостов, лайков и прочего.
Чем больше репостов, тем выше оплата.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2500Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Приветствую. Сейчас на стадии разработки сайт http://www.znaem-vse.ru/ Нужен копирайтер, который будет писать, а точнее переписывать статьи. Тематика самая разнообразная, т.к. сайт будет об интересных фактах, полезных советах и т.д. Откуда брать текста, ...Завершен11 лет назад
Нужны тексты с пониманием темы. Добротные профессиональные. Информационного характера. Уникальность не ниже 96% по адвего. 1. Автокраны как спецтехника. Статья о том, какое применение в строительстве и дорожных работах находят автокраны ...Завершен11 лет назад
- $50
Пересказать своими словами содержание материалов, которые вы найдёте по заданным темам, т.е. качественный рерайт. Объём статей — 4-5 тыс знаков каждая, в зависимостиот ТЗ и количества ключей на статью. Уникальность по Антиплагиату на выходе ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Суть задания: есть база сайтов (примерно 200 штук) на которых можно публиковать свой материал, необходимо пройтись по этой базе и расставить предоставленную вам рекламу. На каждый сайт уходит не больше 2 ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужны тексты для сайта http://ertk43.ru/ Тематика: Производственное литье, Металлопрокат, Металлоконструкции, Проектирование Объем примерно 2000 - 2500 сбп. по каждому разделу. Кроме того, потребуется по одному небольшому тексту на слайдер на главной странице. Более подробное ...Завершен11 лет назад
- $100
Необходимо написать текста для разделов сайта жилого дома 1.1. Описание дома (1200 - 1500 з.б.п) 1.2. О компании – информация о компании застройщике (1000 з.б.п) 1.3. История – описание здания и история района (1000 з.б.п) ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт11 лет назад
Берем за основу гугловский перевод статей с ресурса http://thenextweb.com. Главное понять смысл и написать понятную красивую статью. Примеры статей есть на сайте ohoho.info - не судите строго, писал сам на скорую руку. Можно ...Копирайтинг38 заявокЗакрыт11 лет назад
- $55
Здравствуйте! Нужен качественный понятный рерайт текстов описания товаров (интернет-магазин по продаже матрасов). Уникальность текста 90–100% Оплата: 30 руб — 1000 символов. Всего около –65,500 символов Исходники предоставляю. (Из ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте. Требуется наполнять рерайтом сайт с информацией о фильмах. Рерайт - 1к на фильм, так-же нужно заполнить информацию которая указана в прикреплённом файле. Периодичность - по мере выхода ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад