Нужен копирайтер для наполнения сайта статьями

Приветствую.

Сейчас на стадии разработки сайт http://www.znaem-vse.ru/

Нужен копирайтер, который будет писать, а точнее переписывать статьи. Тематика самая разнообразная, т.к. сайт будет об интересных фактах, полезных советах и т.д. Откуда брать текста, с которых переписывать, я дам ссылки.

Желательно знание Wordpress, но если вы хорошо пишите, то объясню что да как. Обязательно текста с уникальностью свыше 90%, буду периодически проверять.

Объём работ не очень большой на первых порах, точно сказать кол-во знаков не могу, т.к. бывают разные статьи. В среднем по одной-две статьи в день. сб-вс выходной.

Интересует только человек на зарплату.

Оплата через ВМ, раз в неделю.

В личку и в скайп просьба не писать, только в проект, кто заинтересует свяжусь.

Заранее спасибо. Хорошего дня.