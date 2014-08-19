Нужен копирайтер для наполнения сайта статьями

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен71 заявка619 просмотров

Приветствую.

Сейчас на стадии разработки сайт http://www.znaem-vse.ru/

Нужен копирайтер, который будет писать, а точнее переписывать статьи. Тематика самая разнообразная, т.к. сайт будет об интересных фактах, полезных советах и т.д. Откуда брать текста, с которых переписывать, я дам ссылки.

Желательно знание Wordpress, но если вы хорошо пишите, то объясню что да как. Обязательно текста с уникальностью свыше 90%, буду периодически проверять.

Объём работ не очень большой на первых порах, точно сказать кол-во знаков не могу, т.к. бывают разные статьи. В среднем по одной-две статьи в день. сб-вс выходной.

Интересует только человек на зарплату.

Оплата через ВМ, раз в неделю.

В личку и в скайп просьба не писать, только в проект, кто заинтересует свяжусь.

Заранее спасибо. Хорошего дня.

WordPress
11 лет назад
gagarinc
Руслан 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

NewsRoom
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$100
30 дней
Всем очень рекомендую сотрудничать с Александрой по нескольким очень важным причинам: 1. Работа сдаётся всегда в срок, никаких проволочек и опозданий! 2. Качество работы. интересно читать, не просто абы как переписанный текст, а действительно грамотно и качественно продуманные статьи. 3. Понимание! всё схватывает на лету! В общем всем советую!
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, оперативная оплата, всегда на связи. Удобно и приятно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

NewsRoom
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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