Ищем редактора для создания авторских материалов

Требуется редактор для проекта КиберЛог, который сможет наладить работу по созданию классных авторских материалов. Главная задача — генерация собственного уникального контента.

Требования:

1. Высокий уровень письменного русского языка.

2. Желание ориентироваться в тематике грузоперевозок.

3. Наличие собственных публикаций (блог не в счет).

4. Знание актуальных трендов в контент-маркетинге, digital, SMM.

Обязанности:

1. В нашей компании есть много задумок и очень много полезной информации для грузоперевозчиков, которой мы хотим поделиться – Вам необходимо собрать все наши мысли и сделать отличный материал.

2. Помимо наших задумок мы ждем от вас идеи для публикации материалов.

Условия:

1. Работать удаленно.

2. Ставим строгий график – одна статья в неделю.

3. Цену за тысячу символов называйте сами, если Вы действительно достойный кандидат — найдем компромисс.

4. Объем от 10 тыс символов, дальше как ваша «муза решит».

5. Все организационные моменты в личку.