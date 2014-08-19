Написание уникальных статей для сайта. Упор на ключевые слова по разделам сайта. (Скрин прикреплен).
Ищем редактора для создания авторских материалов
Требуется редактор для проекта КиберЛог, который сможет наладить работу по созданию классных авторских материалов. Главная задача — генерация собственного уникального контента.
Требования:
1. Высокий уровень письменного русского языка.
2. Желание ориентироваться в тематике грузоперевозок.
3. Наличие собственных публикаций (блог не в счет).
4. Знание актуальных трендов в контент-маркетинге, digital, SMM.
Обязанности:
1. В нашей компании есть много задумок и очень много полезной информации для грузоперевозчиков, которой мы хотим поделиться – Вам необходимо собрать все наши мысли и сделать отличный материал.
2. Помимо наших задумок мы ждем от вас идеи для публикации материалов.
Условия:
1. Работать удаленно.
2. Ставим строгий график – одна статья в неделю.
3. Цену за тысячу символов называйте сами, если Вы действительно достойный кандидат — найдем компромисс.
4. Объем от 10 тыс символов, дальше как ваша «муза решит».
5. Все организационные моменты в личку.
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