Написание уникальных статей для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен63 заявки605 просмотров

Написание уникальных статей для сайта.

Упор на ключевые слова по разделам сайта. (Скрин прикреплен).

Написание статей
9 лет назад
max03
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

irenmay
Ирина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$77
7 дней
Работа сделана качественно и в срок. Из-за моей невнимательности по составлению ТЗ пришлось Ирине переделывать частично свою работу. Ирина отнеслась с пониманием по человечески. Рекомендую настоятельно.
Вежливый заказчик, интересный проект, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

irenmay
Ирина 
42 года
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Была
2 года назад
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