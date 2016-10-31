Уважаемые фрилансеры, предлагаю достаточно интересную и несложную подработку тем, кто занимается мониторингом новостей или дополнительную возможность заработка для обладающих талантом правильно подбирать запросы для поисковиков. Меня интересуют ИНТЕРЕСНЫЕ информационные поводы по определенным ...
Написание уникальных статей для сайта
Написание уникальных статей для сайта.
Упор на ключевые слова по разделам сайта. (Скрин прикреплен).
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте. Нужен исполнитель на разовую работу. Суть такая: у нас есть сайт http://libertycity.ru/ на движе DLE. Сейчас там картинки у новостей маленькие, как иконки http://c2n.me/iLdlO9 Нужно самостоятельно заменить картинки на картинки ...Завершен11 лет назад
Требуется написание продующихся текстов на лендинги по продаже товаров для женской аудитории. Крема, товары для похудения. Также, возможно дополнение - схемами, картинками для лучшей конверсии. Обязателен опыт в этой тематике ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Энергетической компании требуются журналисты для написания статей (с последующей заливкой их на сайт,джумла). Общее количество порядка 500 шт. Объем необходимо выполнить в течении месяца. Оплата по факту хоть за каждую статью. Бюджет 40 ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $8
Добрый день! Необходимо написать 2 рерайта одной статьи. Тема - "Оформление ипотечного кредита". 2000 зн. бп. для каждого рерайта. Уникальность по Адвего - 90%. Итого - 4000 ...Завершен11 лет назад
Нужен человек, у котого есть ЖЖ, платный аккаунт и не менее 300-500 френдов. У нас в раскрутке сайт с книгами. Я полагаю, что ведущий ЖЖ-блога примерно знает, когда у него получится пост, ...Копирайтингнет заявокЗакрыт11 лет назад
Приветствую. Сейчас на стадии разработки сайт http://www.znaem-vse.ru/ Нужен копирайтер, который будет писать, а точнее переписывать статьи. Тематика самая разнообразная, т.к. сайт будет об интересных фактах, полезных советах и т.д. Откуда брать текста, ...Завершен11 лет назад
Нужны тексты с пониманием темы. Добротные профессиональные. Информационного характера. Уникальность не ниже 96% по адвего. 1. Автокраны как спецтехника. Статья о том, какое применение в строительстве и дорожных работах находят автокраны ...Завершен11 лет назад
- $50
Пересказать своими словами содержание материалов, которые вы найдёте по заданным темам, т.е. качественный рерайт. Объём статей — 4-5 тыс знаков каждая, в зависимостиот ТЗ и количества ключей на статью. Уникальность по Антиплагиату на выходе ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт11 лет назад
Суть задания: есть база сайтов (примерно 200 штук) на которых можно публиковать свой материал, необходимо пройтись по этой базе и расставить предоставленную вам рекламу. На каждый сайт уходит не больше 2 ...Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад