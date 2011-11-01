Мой сайт требует обновления http://vorota-kursk.com/ Обновить информацию. Обновить оформление. Убрать лишние разделы.
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Написание новых обзоров и отзывов. Создание имиджа в социальных сетях. Удаление некорректных отзывов. Для моей фирмы. Занимаемся продажей и установкой ворот. Большого объема работы я не вижу, но хочу, чтобы это было сделано профессионально, нужно создание правильного ...Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $250
Сайт для организации занимающейся продажами и установкой подвижных конструкций (ворота автоматические, рольставни, шлагбаумы и т.д.) http://vorota-kursk.com/ шаблон уже стоит, но не отредактирован. Есть тексты. Есть макет с нужными разделами. ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт8 лет назад
Берем из каталога .pdf или графических файлов фото и описание товара. Фото сохраняем с уникальным именем. Заносим в .xls таблицу: Наименование, артикул, описание, кратное описание, стоимость и наименование фото полученного ранее относящегося к этому товару. ...Наполнение сайтов29 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Написание уникальных статей для сайта. Упор на ключевые слова по разделам сайта. (Скрин прикреплен).Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Раскрутка и продвижение для двух новых сайтов. vorota.guru и профсклад.рф Уникальные тексты уже написаны. Сейчас сайты закрыты для индексации, ни в одной поисковой системе не находятся.Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно прогнать сайт по "живым" каталогам. По окончанию работы предоставить отчет. На всех сервисах для продвижения, учетные записи личных кабинетов должны полностью принадлежать заказчику.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $10
Компания занимается комплектованием заказов для предприятий инструментами для металлообработки (резцы, сверла, ключи и т.п.), а так же складской техникой(штабелеры, рохли и т.п.). сайт профсклад.рф (в разработке).Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Сайт каталог с перечнем содержимого следующих сайтов: http://www.inpo.ru/shop#.U8TErkBp448 http://www.volzhsky-instrument.ru/ http://www.vabz.ru/ http://www.tdhiz.ru/ http://www.sitomo.ru/ отдельно: http://advanta-m.ru/ от сюда берём: Складское всё (7 категорий); Строительные категории: Вышки+Туры, Леса ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Есть донор http://kupi-vorota.ru/. Структура остается такой же. Цветовое оформление меняем в лучшую сторону.(дам образец). Есть доменное имя и уникальные тексты. Условия: 1. Сайт должен быть на движке Wordpress. 2. В ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Интересует изготовление двух оригинальный рекламных аудио роликов от людей со свежим и креативным взглядом. Реклама: Секционные ворота)автоматические)+рольставни. Оба ролика продолжительностью 10-15 секунд. В первом реклама автоматических ворот на фоне чего-то особенного(может это будут звуки), в ...Озвучивание4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Написание уникальных статей для сайта ворота-рольставни-курск.рф Статьи необходимы для дальнейшего продвижения по ряду областей РФ. перечень городов в шапке сайта.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $20
логотип для компании ООО "Техинком" (ООО "Техинком" крупный оператор по продажам продукции ГК "Алютех") наш сайт будет vorota.biz символика приближена к: http://www.alutech-group.com/partners/site/Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Проблема, слетел раздел ext3 1Tb. Использую хранилище данных HD-плеер с жестким диском 1Tb. В один прекрасный день HD-плеер не загрузился с этим HDD. Подключил я HDD к компу (WinXP ноут), через USB переходник. Использовал ...Прочее1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно создать базу данных для маленького производства! Т.е. чтобы заносились данные по оплате, далее передано в производство, отгрузка - в какой город. С программой работаю несколько менеджеров по сети заполняют данные по заказам и отслеживают ...Базы данных1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $70
1. Размещение и регистрация в стоимость не входят)). 2. Срок исполнения в течение месяца. Стиль такой же как вот здесь: http://www.vip-kurier.ru/ Желаемое оформление, хочу что выглядело так: ...Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен14 лет назад
Раскрутка и продвижение для нового сайта http://ворота-рольставни-курск.рф/ Срок раскрутки 3 недели. Сайт только сделан, ни в одной поисковой системе не находится.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $20
1. Надо сделать фото для банерной печати. Нужен истребитель в гараже как на макете "истребитель.jpg". В верхней части на торцевой части ворот на табличке название нашего сайта: eurostylekursk.ru Размер наклейки высота1880мм х ширина 1850 ...Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен хороший хостинг для нашего сайта. Сайт eurostylekursk.ru. Мало что в этом понимаем, но уходит от компании которая разрабатывала этот сайт. Я так понимаю надо перепарковать адрес на новый хостинг.Хостинг9 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно www.vorota2000.ru переодеть под новый дизайн с корректировками.HTML-верстка6 заявокЗакрыт14 лет назад