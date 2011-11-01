max03

Максим max03

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$77
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Работа с отзывами

    Написание новых обзоров и отзывов. Создание имиджа в социальных сетях. Удаление некорректных отзывов.  Для моей фирмы. Занимаемся продажей и установкой ворот. Большого объема работы я не вижу, но хочу, чтобы это было сделано профессионально, нужно создание правильного ...

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт-каталог продукции под ключ

    $250

    Сайт для организации занимающейся продажами и установкой подвижных конструкций (ворота автоматические, рольставни, шлагбаумы и т.д.) http://vorota-kursk.com/ шаблон уже стоит, но не отредактирован. Есть тексты. Есть макет с нужными разделами. ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Работа по заполнению файла .xls для наполнения сайта

    Берем из каталога .pdf или графических файлов фото и описание товара. Фото сохраняем с уникальным именем. Заносим в .xls таблицу: Наименование, артикул, описание, кратное описание, стоимость и наименование фото полученного ранее относящегося к этому товару. ...

    Наполнение сайтов29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Раскрутка и продвижение для двух новых сайтов

    $50

    Раскрутка и продвижение для двух новых сайтов. vorota.guru и профсклад.рф Уникальные тексты уже написаны. Сейчас сайты закрыты для индексации, ни в одной поисковой системе не находятся.

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Прогнать сайт по каталогам

    $50

    Нужно прогнать сайт по "живым" каталогам. По окончанию работы предоставить отчет. На всех сервисах для продвижения, учетные записи личных кабинетов должны полностью принадлежать заказчику.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип компании

    $10

    Компания занимается комплектованием заказов для предприятий инструментами для металлообработки (резцы, сверла, ключи и т.п.), а так же складской техникой(штабелеры, рохли и т.п.). сайт профсклад.рф (в разработке).

    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт инстумента+складское

    $500

    Сайт каталог с перечнем содержимого следующих сайтов: http://www.inpo.ru/shop#.U8TErkBp448 http://www.volzhsky-instrument.ru/ http://www.vabz.ru/ http://www.tdhiz.ru/ http://www.sitomo.ru/ отдельно: http://advanta-m.ru/ от сюда берём: Складское всё (7 категорий); Строительные категории: Вышки+Туры, Леса ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт по продаже ворот-рольставен по шаблону донора

    $250

    Есть донор http://kupi-vorota.ru/. Структура остается такой же. Цветовое оформление меняем в лучшую сторону.(дам образец). Есть доменное имя и уникальные тексты. Условия: 1. Сайт должен быть на движке Wordpress. 2. В ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Уникальная реклама на радио

    $50

    Интересует изготовление двух оригинальный рекламных аудио роликов от людей со свежим и креативным взглядом. Реклама: Секционные ворота)автоматические)+рольставни. Оба ролика продолжительностью 10-15 секунд. В первом реклама автоматических ворот на фоне чего-то особенного(может это будут звуки), в ...

    Озвучивание4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип для компании

    $20

    логотип для компании ООО "Техинком" (ООО "Техинком" крупный оператор по продажам продукции ГК "Алютех") наш сайт будет vorota.biz символика приближена к: http://www.alutech-group.com/partners/site/

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Помочь удаленно восстановить данные с раздела EXT2

    $10

    Проблема, слетел раздел ext3 1Tb. Использую хранилище данных HD-плеер с жестким диском 1Tb. В один прекрасный день HD-плеер не загрузился с этим HDD. Подключил я HDD к компу (WinXP ноут), через USB переходник. Использовал ...

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • База данных для произв. с нескольких ПК через LAN

    Нужно создать базу данных для маленького производства! Т.е. чтобы заносились данные по оплате, далее передано в производство, отгрузка - в какой город. С программой работаю несколько менеджеров по сети заполняют данные по заказам и отслеживают ...

    Базы данных1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт по образцу для небольшой курьерской службы.

    $70

    1. Размещение и регистрация в стоимость не входят)). 2. Срок исполнения в течение месяца. Стиль такой же как вот здесь: http://www.vip-kurier.ru/ Желаемое оформление, хочу что выглядело так: ...

    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание фото по нашему образцу макета

    $20

    1. Надо сделать фото для банерной печати. Нужен истребитель в гараже как на макете "истребитель.jpg". В верхней части на торцевой части ворот на табличке название нашего сайта: eurostylekursk.ru Размер наклейки высота1880мм х ширина 1850 ...

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Новый хостинг + перепарковка

    Нужен хороший хостинг для нашего сайта. Сайт eurostylekursk.ru. Мало что в этом понимаем, но уходит от компании которая разрабатывала этот сайт. Я так понимаю надо перепарковать адрес на новый хостинг.

    Хостинг9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

irenmay
Ирина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
$77
10 баллов
9 лет назад
Написание уникальных статей для сайта
Написание статей
Вежливый заказчик, интересный проект, быстрая оплата. Рекомендую!
Работа сделана качественно и в срок. Из-за моей невнимательности по составлению ТЗ пришлось Ирине переделывать частично свою работу. Ирина отнеслась с пониманием по человечески. Рекомендую настоятельно.
Ответный отзыв
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Сайт по продаже ворот-рольставен по шаблону донора
WordPress
Очень доволен сотрудничеством: четкие задачи, выплаты своевременные, постоянная коммуникация, терпение и взаимодействие. Все вопросы решаются мгновенно, рекомендую Максима как ответственного заказчика. С удовольствием продолжаю работу с Максимом по новым проектам.
Отлично все сделано. Рад сотрудничеству. Сразу же обратился с предложением по созданию второго сайта, работаем дальше.
Ответный отзыв
KarnauchJulia
Юлия Кныш 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Написание уникальных статей для сайта
Написание статей
Благодарю за сотрудничество. Мои лучшие рекомендации!
Были хорошо написаны статьи с учетом нашего непростого профиля товарной продукции. Юлия молодец. Обязательно еще обратимся. СПАСИБО Вам!!!
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Логотип для компании
От сотрудничества, самые положительные впечатления, вежливое общение, своевременная оплата, все замечательно. Спасибо !
Отличный логотип. Приятно было получить то, что хотелось в самый кратчайший срок.
Ответный отзыв
ggossh
49 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Раскрутка и продвижение для нового сайта
Рад был сотрудничеству с Максимом. После первой недели работы над сайтом, когда были видимые изменения на сайте и первые результаты в поиске, я попросил предоплату 50% в тот же день я получил деньги. В процессе работы Максим быстро снабжал необходимыми данными, таким образом работа не приостанавливалась. Так же по завершению работы над проектом оплата была полностью и вовремя.
Я очень доволен, что Георгий взялся за раскрутку наших сайтов в зоне РФ. Георгий постоянно на связи, отчеты на столько подробные, что я даже и не ожидал. Сайт поднялся в рейтингах буквально за две недели. Еще мне очнь понравилось, что Гаоргий сам всё рассказывал что надо изменить и для чего, соответственно спрашивая наше разрешения на корректировки текстов. Даже предложил услуги по переезду домена, но нам это не понадобилось. В общем отрабатывает заплаченные деньги на 100%. А вот другие фрилансеры до сих пор шлют мне приватные сообщения, что то, что я хочу - это нереально!
Ответный отзыв