SEO-оптимизация сайта
• Анализ сайта, выявление недостатков и их устранение
• Составление семантического ядра сайта (подбор ключевых слов и распределение их по страницам)
• Редактирование старых текстов
• SEO-оптимизация сайта
• Поисковое продвижение сайта, которое значительно увеличит посещаемость Вашего ресурса.
• Регистрация сайта в каталогах и досках объявлений
• Консультации по всем вопросам касающихся SEO
• Поисковое продвижение сайта в Яндекс, Google, Рамблер, Mail.ru, Bing, Yahoo
• Для Интернет-магазинов и сайтов, предлагающих услуги - посетители на сайт от 6 центов
Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Очень понравилась работа Георгия , ответственно подходит к делу , сделал дополнения, всегда подробно объясняет суть и не остается закрытых тем . А главное не делает кое-как - везде подход ! Советую сам и не раз буду обращаться . Приятно работать с с такими людьми !
Ответный отзыв
Отличный заказчик, предоплата и оплата точно в срок и в полном объеме, сотрудничеством остался доволен. Буду рад продолжить сотрудничество в будущем!
$200
10 баллов
14 лет назад
Я очень доволен, что Георгий взялся за раскрутку наших сайтов в зоне РФ. Георгий постоянно на связи, отчеты на столько подробные, что я даже и не ожидал. Сайт поднялся в рейтингах буквально за две недели. Еще мне очнь понравилось, что Гаоргий сам всё рассказывал что надо изменить и для чего, соответственно спрашивая наше разрешения на корректировки текстов. Даже предложил услуги по переезду домена, но нам это не понадобилось. В общем отрабатывает заплаченные деньги на 100%. А вот другие фрилансеры до сих пор шлют мне приватные сообщения, что то, что я хочу - это нереально!
Ответный отзыв
Рад был сотрудничеству с Максимом. После первой недели работы над сайтом, когда были видимые изменения на сайте и первые результаты в поиске, я попросил предоплату 50% в тот же день я получил деньги. В процессе работы Максим быстро снабжал необходимыми данными, таким образом работа не приостанавливалась. Так же по завершению работы над проектом оплата была полностью и вовремя.