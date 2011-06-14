Я очень доволен, что Георгий взялся за раскрутку наших сайтов в зоне РФ. Георгий постоянно на связи, отчеты на столько подробные, что я даже и не ожидал. Сайт поднялся в рейтингах буквально за две недели. Еще мне очнь понравилось, что Гаоргий сам всё рассказывал что надо изменить и для чего, соответственно спрашивая наше разрешения на корректировки текстов. Даже предложил услуги по переезду домена, но нам это не понадобилось. В общем отрабатывает заплаченные деньги на 100%. А вот другие фрилансеры до сих пор шлют мне приватные сообщения, что то, что я хочу - это нереально!