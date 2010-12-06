George-work

Необходим сайт для строительного оборудования 1. Логотип 2. Дизайн 3. Кол-во товаров начало 20 расширение в будущем до 150 4. Необходимо автоматизировать процесс статусов заказа ...
- Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт11 лет назад
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Необходимо срочно несколько макетов Новогодних Писем от Деда мороза с тематикой 2012 года ! В макетах - 1. Картинка для конверта А4 2. Календарик маленький 7Х6 3. Открытка ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Заказ письма от Деда Мороза - на 1-2 станицы - просто доступно быстро с возможностью оплаты по смс , либо электронными деньгами . Там будут варианты трех писем на - 1-ой страничке ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
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Нужен простой в управлении недорогой вариант интернет - магазина , каталог , фотогалерея, по примеру http://deco-oboi.com/ в шапке : Главная О компании Статьи Напишите нам Контакты Акции ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт13 лет назад
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Необходим сайт простой в управлении , с каталогом продукции и возможностью заказа, бюджет небольшой. Есть уже простой сайт на основе которого можно создать сайт , но необходим стиль и уникальность . ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт13 лет назад
Фильм 2 мин - 3D-анимация -включает в себя - графика + тексты разъяснения + графики + таблицы показывается работа аппарата под землей и его функции - графика не займет большого кол-ва ...Анимация17 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходима помощь по сайту не с "нуля" сайт готов , все работает, статьи пишутся, контекстная реклама, но вопрос грамотного продвижения по специфической области не для масс и по контенту в сайте . ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходима программа которая будет собирать нужную инфо по ключевым словам и фразам в интернете и мониторить известные сайты с файлами постоянно присылая информацию на ящик - откуда и когда поступила информация ( ссылка ) ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо несколько статей для сайта , технические сео статьи о разработках. Вагоноопрокидыватели и дополнительные разработки к ним , а также небольшие сео- описания к уже имеющийся продукции в этом же направлении траспортная -разгрузка ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо создать сайт визитку с каталогом продукции (разработок) , представляющий компанию и продукт с обзором , дополнительно нужна работа с анимацией презентация работы аппаратов в разрезе. До 25 страниц текста , ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт14 лет назад