George-work

Афанасьев George-work

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Администрирование сайта компании

Продвижение инженерных разработок

  • Продвижение сайта , доработка текстов

    $250

    1.Необходимо поработать с сайтом выявить слабые стороны, продвинуть www.csp-impuls.ru увеличить ТИЦ и PR 2.Есть не уникальные тексты, которые надо поправить, а также добавить новых статей Конструктивные Предложения по ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Открытки, календари, письма

    Необходимо срочно несколько макетов Новогодних Писем от Деда мороза с тематикой 2012 года ! В макетах - 1. Картинка для конверта А4 2. Календарик маленький 7Х6 3. Открытка ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет-магазин Заказ писем

    $50

    Заказ письма от Деда Мороза - на 1-2 станицы - просто доступно быстро с возможностью оплаты по смс , либо электронными деньгами . Там будут варианты трех писем на - 1-ой страничке ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Магазин стройматериалов

    $100

    Нужен простой в управлении недорогой вариант интернет - магазина , каталог , фотогалерея, по примеру http://deco-oboi.com/ в шапке : Главная О компании Статьи Напишите нам Контакты Акции ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта Жидкие обои

    $100

    Необходим сайт простой в управлении , с каталогом продукции и возможностью заказа, бюджет небольшой. Есть уже простой сайт на основе которого можно создать сайт , но необходим стиль и уникальность . ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа над сайтом

    Необходима помощь по сайту не с "нуля" сайт готов , все работает, статьи пишутся, контекстная реклама, но вопрос грамотного продвижения по специфической области не для масс и по контенту в сайте . ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Программа по сбору инфо из файлов с извест. сайтов

    Необходима программа которая будет собирать нужную инфо по ключевым словам и фразам в интернете и мониторить известные сайты с файлами постоянно присылая информацию на ящик - откуда и когда поступила информация ( ссылка ) ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи технического направления

    Необходимо несколько статей для сайта , технические сео статьи о разработках. Вагоноопрокидыватели и дополнительные разработки к ним , а также небольшие сео- описания к уже имеющийся продукции в этом же направлении траспортная -разгрузка ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта визитки с каталогом

    $500

    Необходимо создать сайт визитку с каталогом продукции (разработок) , представляющий компанию и продукт с обзором , дополнительно нужна работа с анимацией презентация работы аппаратов в разрезе. До 25 страниц текста , ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Lyodik
31 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
25 отзывов(-1)
$50
10 баллов
11 лет назад
Простой сайт для сбора заказов писем
Успешно поработали. Быстро заплатили.
Спасибо Дмитрию , не смотря на то , что времени не было , все выполнил оперативно и в срок . Будем обращаться !
Ответный отзыв
Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Открытки, календари, письма
Спасибо за доброжелательное и легкое сотрудничество! Интересная и четкая задача, своевременная оплата. Буду рада дальнейшей совместной работе.
Молодец , четко справилась с поставленной задачей . Спасибо за работу . Будем обращаться снова ! Удачи вам )
Ответный отзыв
spymen
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Программа по сбору инфо из файлов с извест. сайтов
Своевременная и полная оплата! Разумные требования! Приятно работать!
Прекрасная работа, даже с усложнениями в программе легко справился с работой , все было выполнено четко и качественно ! Спасибо !
Ответный отзыв
ggossh
49 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$350
10 баллов
14 лет назад
Работа над сайтом
Joomla
Отличный заказчик, предоплата и оплата точно в срок и в полном объеме, сотрудничеством остался доволен. Буду рад продолжить сотрудничество в будущем!
Очень понравилась работа Георгия , ответственно подходит к делу , сделал дополнения, всегда подробно объясняет суть и не остается закрытых тем . А главное не делает кое-как - везде подход ! Советую сам и не раз буду обращаться . Приятно работать с с такими людьми !
Ответный отзыв