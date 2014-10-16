v-shokoolade

Оксана Котова v-shokoolade

 
41 годРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
korzh
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Верстка и доработки на сайте Drupal
все ок
Сложно написать большой подробный отзыв - работа не большая требовалась -она выполнена.
Ответный отзыв
slarkstudio
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$19
10 баллов
9 лет назад
Доработки сайта
Точная постановка задачи и постоянный онлайн 2ух сторон - залог успеха! Все рекомендую как отличного заказчика.
Все сделано очень быстро и именно то что надо! Человек постоянно на связи! Цена соответствует проделанной работе, без необоснованных завышений. Минимум болтовни, максимум действий. Отлично!
Ответный отзыв
anjelina_dance
Алла Громова 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Описание товаров на сайте с ключевиками
Четкое ТЗ, всегда на связи. Очень милая и приятная заказчица!
Прекрасная работа, качественно, оперативно, все точно - без нареканий!
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artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Нужен футер в стиле сайта
Спасибо за работу! Все отлично.
Отличный исполнитель, учитывает все пожелания клиента, и получилось лучше чем планировали! Быстро и качественно!
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