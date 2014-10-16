v-shokoolade

сайт на Drupal добавить на сайт в управление новые функции, исправление модуля, установить платежную систему
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
нужен мастер по Drupal Слетел поиск заказов по фамилии, небольшие доработки, установка модуля платежейВеб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуются работы и доработки по сайту, прошу откликнуться адекватного профессионала, а не я готов, а потом у меня всё занято, нужно разбираться, нужно сайт переделывать...НУЖНО решить проблему и всё! Разобраться с ошибками, исправить , ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт жутко тормозит, выдает ошибки и часто не открывается. Сайт "тяжелый" и, к сожалению, ресурсов виртуального хостинга ему уже недостаточно, с такой посещаемостью как у Вас. Сайт превышает ресурсы, как по количеству одновременно запущенных процессов, так и ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Доработки по сайту, после нескольких работников необходимо настроить нормально поиск по сайту, вернуть куда-то исчезнувший Черный список покупателей, настроить несколько блоков...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт9 лет назад
Последнее время оч.часто сайт "лежит", в хостинг компании все нормально, ошибок нет,говорят это скрипты. Сегодня минут по 5 не работал. Помогите решить проблему!Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен специалист по Joomla Доработка сайте, изменение и дополнение стандартных настроек и др. Готовый выполнять быстро и не задавая лишних вопросов и не дорого))) Упростить стандартную форму корзины - оформления заказов, добавление атрибутов- выбор размера и тд.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется выполнить верстку футера и ещё пару объектов на уже готовом сайте. Поправить модуль и по мелочам...подробней в ТЗHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен футер в стиле сайтаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайту 4,5 года за последний месяц количество индексируемых страниц упало с 2800стр до 1100стр Сайт: v-shokolade.ruПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт: v-shokolade.ru На личной странице каждого товаров сделать описание с ключами Примерно 50 текстов + - Пример в приложенииКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Постоянно требуются доработки и поправки по сайту, по мере поступления. Сейчас проблема с ревалентностью страниц. Подробнее всё напишу . На страницах каталога нужно снять мета-теги и не дублировать текст. Чтобы страница не была релевантна запросу Т.е. ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт9 лет назад