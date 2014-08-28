Требуются копи тексты

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен21 заявка263 просмотра

Требуются уникальные тексты на 100%

Тематика: ремонт квартир

порядка 25 000 символов (всего 16 текстов)

ТЗ в личку

Цена: 1500 руб.

11 лет назад
stigman
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Credo
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$43
3 дня
Как всегда все в срок и с уникальным и качественным текстом! Рекомендую
В очередной раз сотрудничество прошло без каких-либо проблем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Credo
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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