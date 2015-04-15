Описание Авто -шин, дисков. Создание обзоров

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен18 заявок246 просмотров

Ищем копирайтера на постоянку, который сможет создавать описания к различным видам шин, дисков. Работы много, -порядка 1000 позиций. Пример описания можно найти на сайте - http://www.autobam.ru/tyres/Dunlop_(EU)/SP_Sport_MAXX_Runflat

Примерный объем в неделю - 70-100 тыс зн.

По оплате 60-75 руб за тыс.зн

Требования - вы, желательно мужчина, который разбирается в автомобилях, шинах, дисках, уже имеете копирайтерский опыт. -Вас не будет утруждать однообразная работа, шины могут быть очень похожими, а уникальность текста должна быть всегда высокой. Также нужно будет искать описания шин от производителя, сопоставлять данные и вносить это в текст, т.есть без лишнего воображения, если это касается технических характеристик.

11 лет назад
WebProektor
Илья 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

VicThor
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$100
5 дней
Очень достойная работа по описанию шин, дисков, спасибо!!!
Приятное сотрудничество, чётко поставленное задание, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

VicThor
Виктор 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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