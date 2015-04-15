Описание Авто -шин, дисков. Создание обзоров

Ищем копирайтера на постоянку, который сможет создавать описания к различным видам шин, дисков. Работы много, -порядка 1000 позиций. Пример описания можно найти на сайте - http://www.autobam.ru/tyres/Dunlop_(EU)/SP_Sport_MAXX_Runflat

Примерный объем в неделю - 70-100 тыс зн.

По оплате 60-75 руб за тыс.зн

Требования - вы, желательно мужчина, который разбирается в автомобилях, шинах, дисках, уже имеете копирайтерский опыт. -Вас не будет утруждать однообразная работа, шины могут быть очень похожими, а уникальность текста должна быть всегда высокой. Также нужно будет искать описания шин от производителя, сопоставлять данные и вносить это в текст, т.есть без лишнего воображения, если это касается технических характеристик.