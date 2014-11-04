Здравствуйте, меня зовут Юрий. Готов предложить услуги по написанию статей практически любой тематики.
Предпочтения:
- строительная,
- автомобильная,
- техническая,
- недвижимость,
- туризм,
- дизайн.
Готов к любой удаленной работе.
Образование:высшее, специальность Менеджер/Экономист/Бухгалтер (Консалтинг в области управления).
О себе:
· 24 часа всутки нахожусь на связи (Skype – yuriy.jobs, почта – kovalenkoyurij@rambler.ru);
· Владею достаточным уровнем знаний и компетентностью во многих технических и социальных вопросах;
· Структурированный подход к написанию текстов;
· Четкое соблюдение требований ТЗ и оговоренных сроков выполнения работы;
· Пишу один,без помощников. Максимальный объем – 25000знбп в сутки.
Работаю без предоплаты, оплата сразу после сдачи работы и проверки.
Стоимость работы
Копирайтинг от $1,5 (75 рублей) за 1000знбп.
Рерайтинг от 1$ (50 рублей) за 1000знбп.
Тексты с публикацией от 2$ (100 рублей) за 1000знбп.
При постоянном сотрудничестве и больших объемах – СКИДКИ!
ОПЛАТА: WebMoney — wmz, wmr либо накарту «Приват Банка» в гривне.
- Рерайт, копирайт108 просмотров
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!