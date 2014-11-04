Yurijko

Юрий Yurijko

 
38 летУкраина/Херсон
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Открыт для интересной и креативной работы

Здравствуйте, меня зовут Юрий. Готов предложить услуги по написанию статей практически любой тематики.

Предпочтения:

  • строительная,
  • автомобильная,
  • техническая,
  • недвижимость,
  • туризм,
  • дизайн.
Копирайт/рерайт, возможно редактирование статей.

Готов к любой удаленной работе.

Образование:высшее, специальность Менеджер/Экономист/Бухгалтер (Консалтинг в области управления). 

О себе:

·        24 часа всутки нахожусь на связи (Skype – yuriy.jobs, почта – kovalenkoyurij@rambler.ru);

·        Владею достаточным уровнем знаний и компетентностью во многих технических и социальных вопросах;

·        Структурированный подход к написанию текстов;

·        Четкое соблюдение требований ТЗ и оговоренных сроков выполнения работы;

·        Пишу один,без помощников. Максимальный объем – 25000знбп в сутки.

Работаю без предоплаты, оплата сразу после сдачи работы и проверки.

Стоимость работы

Копирайтинг от $1,5 (75 рублей) за 1000знбп. 

Рерайтинг от 1$ (50 рублей) за 1000знбп. 

Тексты с публикацией от 2$ (100 рублей) за 1000знбп. 

При постоянном сотрудничестве и больших объемах – СКИДКИ!

ОПЛАТА: WebMoney — wmz, wmr либо накарту «Приват Банка» в гривне.

Написание статей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Valkyrja
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Нужен качественный рерайт.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
miraseo
Сергей 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Описание для электроинструментов
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kesha075
48 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Требуется написать около 10 статей по тематике ремонт квартир
Юрий отлично справился с поставленной задачей, ответственный и выполняет задание точно оговоренный срок, все пишет своими словами, то есть уникальность отличная, рекомендую
Отличный заказчик, интересный проект,четкая постановка задачи. Канат подробно излагает суть задания, отвечает на все вопросы. Оплата своевременная. Спасибо за предоставленную работу! Буду рад новому сотрудничеству!
Ответный отзыв
Fenderdr
Иванов 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Статья на 1000 зн. о новинках моды, одежды
Быстро и качественно написал текст. Нормально отнесся к необходимости внести правки
Отличный заказчик. Детально дает ТЗ, подробно отвечает на все вопросы, помогает в затруднительных ситуациях.
Ответный отзыв
Anokalintik
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
час назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Авторская статья на 2-5 тыс. знаков.
Коваленко Юрий отлично справился с поставленной задачей. Рекомендую как хорошего копирайтера.
Спасибо за интересное задание и быструю оплату! Тема была близкая, написал с большим удовольствием! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Копирайтинг
9 отзывов
$1/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.5/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга