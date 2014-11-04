Открыт для интересной и креативной работы

Здравствуйте, меня зовут Юрий. Готов предложить услуги по написанию статей практически любой тематики.

Предпочтения:

строительная,

автомобильная,

техническая,

недвижимость,

туризм,

дизайн.

Копирайт/рерайт, возможно редактирование статей.

Готов к любой удаленной работе.

Образование:высшее, специальность Менеджер/Экономист/Бухгалтер (Консалтинг в области управления).

О себе:

· 24 часа всутки нахожусь на связи (Skype – yuriy.jobs, почта – kovalenkoyurij@rambler.ru);

· Владею достаточным уровнем знаний и компетентностью во многих технических и социальных вопросах;

· Структурированный подход к написанию текстов;

· Четкое соблюдение требований ТЗ и оговоренных сроков выполнения работы;

· Пишу один,без помощников. Максимальный объем – 25000знбп в сутки.

Работаю без предоплаты, оплата сразу после сдачи работы и проверки.

Стоимость работы

Копирайтинг от $1,5 (75 рублей) за 1000знбп.

Рерайтинг от 1$ (50 рублей) за 1000знбп.

Тексты с публикацией от 2$ (100 рублей) за 1000знбп.

При постоянном сотрудничестве и больших объемах – СКИДКИ!

ОПЛАТА: WebMoney — wmz, wmr либо накарту «Приват Банка» в гривне.