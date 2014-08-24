Новостной редактор/контент-менеджер

Для своего проекта http://markgu.ru/ ищу помощника для ведения новостного раздела по исследованиям и аналитике рынка.

Задача:

1. Формирование новостных публикаций по исследованиям и аналитике.

2. Публикация их на проекте.

P.S. Ссылки на исходные материалы будут предоставлены, поэтому не нужно нечего искать.

Требования:

1. Опыт работы с большими объемами информации.

2. Желателен опыт работы или образование в интернет-маркетинге или маркетинге.

Оплата:

- 50 рублей за каждую публикацию.