Написать 55 описаний категорий спорт инет-магизина

Доброго всем времени суток!

Нужно написать около 55 описаний для категорий интернет-магазина http://besttren.ru/

ТЗ я Вам вышлю, в нем будут:

URL на продвигаемую страницу;

Ключевые фразы которые необходимо прописать в тексте;

Кол-во раз, которое нужно употребить ключ.

Средний объем текста 500-1000 символов без пробелов (плюс-минус по ситуации, есть некоторые страницы где ключевых слов больше чем обычно).

Тексты нужны хорошо читаемые, очень желательно использовать подзаголовки и маркированные списки в тексте.

Цена за 1000 знаков без пробелов: 1.5$ (55 руб.)

Тексты нужны к 28.08.2014 (к четвергу к обеду).