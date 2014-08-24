Нужен человек отлично знающий все новинки гаджетов и разной техники. Умеющий написать так, чтобы поняла любая женщина и захотела купить. Надо видеть фишку, которая сделает простой регистратор совершенно необходимой вещью. МОЖНО ДЕЛАТЬ СЕЛФИ !!!! Регулярно!!! ...
Нужно написание статей на тему кредиты
Здравствуйте.
Нужно написание качественный, читабельных и главное уникальных статей на тему кредиты, ипотеки, микрозаймы и т.д. Статьи будут для людей, а не для поисковых систем.
В ответе хотелось бы увидеть примеры статей на данную тематику. Нужен человек, который разбирается в теме.
Также указывайте цены за 1тыс. симв., ориентировочно 1.5-2дол за тыс. симв.
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