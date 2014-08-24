Нужно написание статей на тему кредиты

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок247 просмотров

Здравствуйте.

Нужно написание качественный, читабельных и главное уникальных статей на тему кредиты, ипотеки, микрозаймы и т.д. Статьи будут для людей, а не для поисковых систем.

В ответе хотелось бы увидеть примеры статей на данную тематику. Нужен человек, который разбирается в теме.

Также указывайте цены за 1тыс. симв., ориентировочно 1.5-2дол за тыс. симв.

Написание статей
11 лет назад
spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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