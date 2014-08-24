Нужно написание статей на тему кредиты

Здравствуйте.

Нужно написание качественный, читабельных и главное уникальных статей на тему кредиты, ипотеки, микрозаймы и т.д. Статьи будут для людей, а не для поисковых систем.

В ответе хотелось бы увидеть примеры статей на данную тематику. Нужен человек, который разбирается в теме.

Также указывайте цены за 1тыс. симв., ориентировочно 1.5-2дол за тыс. симв.