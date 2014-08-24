Статьи на сайт мебели

Здравствуйте! Нужен копирайтер для написания статей и текстов на мебельный сайт. Примерно 108 к символов без пробелов.

Ищу на постоянную основу так как сайтов много.

Бюджет на этот сайт 1к\1$.

Как пример напишите пожалуйста раздел "О нас" на 2к символов, после выбора исполнителя это текст тоже будет оплачен.

Запрос на ссылку сайта в личку.

Ознакомьтесь пожалуйста с условиями и тогда подавайте заявку. Спасибо.