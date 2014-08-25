Нужны статьи в категории интернет магазина, оплата 40р за 1000зн. Текст в свободной форме, но с обязательными ключевыми словами. Основное направление - автомобильное освещение. Необходимо около 300 статей. Проверяем на оригинальность.
Рерайтер
Ищу рерайтера. Большие объемы. Пожалуйста, в заявках указывайте свой скайп для обсуждения деталей.
Заявки фрилансеров
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