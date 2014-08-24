Рерайт контент для трех проектов

Добрый день,нужно наполнять три проекта (рерайт) , тематика выбирайте сами какую именно вы можете :

Строительство

Охота

Рыбалка

Требование:

Знание тематики

Ответственность

Грамотность

На каждый проект по 10 000 рублей в месяц на долгосрочной основе.Оплата вебмани.

Стоимость 30/1000 знаков.

Размер статьи: 2000- 3000

Уникальность от 90% и выше.

Текст должен быть: уникальным, без грамматических ошибок и легко читабельным.

Примеры работ можно в личку.

Если вы берете задание и не выходите на связь, то просьба не оставлять свои заявки на данную вакансию.

Мы готовы регулярно сотрудничать с хорошими авторами.