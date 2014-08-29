Нужен качественный рерайт

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Завершен1 заявка263 просмотра

Нужен качественный рерайт.25 руб. 1000 символов

Заказ на 60000 контента.

Тематика сайта: бесплатная юридическая консультация онлайн, ориентир: http://yurist-online-24.ru/

Ключи, которые нужно читабельно вписать в контент выдам для каждой статьи отдельно.

Присылайте портфолио, примеры текстов этой тематики.

Возможно дальнейшее сотрудничество, при качественном выполнении.

11 лет назад
sashusha
40 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Alexey_Iml
Алексей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$5
5 дней
Все выполнено оперативно, качественно и в срок. Мои наилучшие рекомендации.
Заказчик работает на высоком уровне, очень удобно с ним сотрудничать. Оперативное общение, всегда на связи, четкие целеуказания, оплата по факту выполнения работы была произведена меньше чем за 2 минуты. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alexey_Iml
Алексей 
33 года
11 лет в сервисе
Был
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