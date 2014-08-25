Нужны статьи в категории интернет магазина, оплата 40р за 1000зн. Текст в свободной форме, но с обязательными ключевыми словами. Основное направление - автомобильное освещение. Необходимо около 300 статей. Проверяем на оригинальность.
Постинг на форуме
Всё достаточно просто и очевидно. Вы пишете сообщения на форуме, за что получаете соответствующую оплату.
Сообщения могут быть самыми разными, не обязательно писать что-то развернутое. Одного осмысленного предложения из нескольких слов вполне достаточно. Но всякие "+1» и сообщения из одного смайлика считаться не будут, сами понимаете.
Просьба сразу указать сколько Вы хотите за каждое оставленное сообщение.
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