Написать 5 отзывов

$6
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Завершен2 заявки101 просмотр

Написать 5 отзывов по 300-500 символов с фото на тему ремонт квартир

цена: 200 руб.

11 лет назад
stigman
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

CathrineCh
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
гуд
Успешно и плодотворно поработали. Оплата вовремя и достойная.

Заявки фрилансеров

CathrineCh
Екатерина 
31 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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