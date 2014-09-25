Написать 5 отзывов

Всё достаточно просто и очевидно. Вы пишете сообщения на форуме, за что получаете соответствующую оплату. Сообщения могут быть самыми разными, не обязательно писать что-то развернутое. Одного осмысленного предложения из нескольких слов вполне достаточно. Но ...