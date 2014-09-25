Нужно написать подробное описание товара. Текст должен быть продающим. Тематика: Лечебное косметическое средство. 3$/1000 знаков
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Написать 5 отзывов по 300-500 символов с фото на тему ремонт квартир
цена: 200 руб.
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