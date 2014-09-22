Пара текстов для автосервиса.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки149 просмотров

Нужен текст-описание услуг автосервиса

1. Сварочные работы (без подробностей о технологии сварки, с подробностями о том, что можно сварить в автомобиле)

2. Автомойка (без подробностей о технологии мойки, с подробностями о том, что всё будет чисто, будет блестеть. Есть мойка кузова, мойка и чистка салона, мойка двигателя).

Объём каждого текста порядка 800 знаков. Уникальность 96% по адвего

11 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Guru_texta
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
11 лет назад
$5
1 день
Добротно
Хороший заказчик

Заявки фрилансеров

Guru_texta
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
11 лет назад

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