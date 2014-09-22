Пара текстов для автосервиса.

Нужен текст-описание услуг автосервиса

1. Сварочные работы (без подробностей о технологии сварки, с подробностями о том, что можно сварить в автомобиле)

2. Автомойка (без подробностей о технологии мойки, с подробностями о том, что всё будет чисто, будет блестеть. Есть мойка кузова, мойка и чистка салона, мойка двигателя).

Объём каждого текста порядка 800 знаков. Уникальность 96% по адвего