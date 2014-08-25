Требуется журналист на постоянную основу

Требуется новостник для регионального новостного портала. Необходимо публиковать в течении дня 8 новостей (рерайт с Яндекс.Новости, не менее 95% уникальности) по 500-700 знаков без пробелов длиной + заголовок и краткое описание: 3 утром, 3 в обед и две вечером. Работа несложная, объясним, что и как. За каждую новость готовы платить по 14 руб., но есть перспектива роста вплоть до главного редактора в будущем.

Сайт работает на базе движка DLE 10.1. Если вы с ни уже знакомы - это плюс. Публиковать новости нужно будет по специальной, но простой схеме. На добавление одной новости уходит 5-7 минут, не больше.

Оплату производим:

1. Первую неделю ежедневно

2. Затем переходим на понедельную оплату

Для кандидатов будет небольшое тестовое задание: рерайт одной новости длиной 500 збп. Примеры работ приветствуются.