Контент-менкджер

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Закрыт29 заявок442 просмотра

Здравствуйте.

Ищем человека для наполнения ювелирного интернет-магазина.(новый проект)

От Вас: грамотное написание уникальных продаваемых текстов для разделов магазина. Приступить можно уже сейчас.

11 лет назад
Maerri
41 год
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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