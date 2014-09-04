Копирайтинг для 2 страниц сайта на английском

Требуется ответственный копирайтер, для написания еженедельной аналитики по валютному рынку Форекс. Нужно на выходных делать аналитику на следующую неделю (технический или фундаментальный анализ). Так же могут быть запросы на написание аналитики среди недели. Оплату гарантирую