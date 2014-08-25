Здравствуйте, нужен копирайтинг по тематике: страны - валюты, для магазина монет, оплата 70 руб / 1000 знаков, размер 1000-2000 на ваше усмотрение, в статьях ключи 3-4 разных, повторяющихся (у каждой страны в статье к названию ...
Нужен текст для бухгалтерских услуг
На сайт нужны тексты:
по бух.услугам
по юр.услугам
по услугам по составлению сметной документации
по аудиту и инвентаризации
А так же рекламный текст для досок объявлений по данным темам.
Заявки фрилансеров
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