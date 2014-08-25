Здравствуйте, нужен копирайтинг по тематике: страны - валюты, для магазина монет, оплата 70 руб / 1000 знаков, размер 1000-2000 на ваше усмотрение, в статьях ключи 3-4 разных, повторяющихся (у каждой страны в статье к названию добавляется ключ), в интернете много примеров, покажу если надо, стран много, поэтому можно 1-3 статьи в день, не спеша.

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