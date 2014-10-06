Написать текст в разделы сайта по авто.

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Завершен34 заявки346 просмотров

Требуется написать текст в разделы сайта по авто. Разделы (Марка/Модель). В среднем по 1000-1500 знаков. Все марки и модели которые есть на данный момент.

В среднем цена за 1000 знаков не должна превышать 5$.

В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы.

11 лет назад
MaxMarvil
Максим 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

seosanin
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$198
2 дня
Качественные и своевременные тексты! Рекомендую!
Внятное ТЗ и постановка задач. Всегда своевременная оплата и человек постоянно находится в онлайне, что ускоряет процесс работы. Рекомендую Максима, как хорошего заказчика

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seosanin
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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