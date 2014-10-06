Требуется написать текст в разделы сайта по авто. Разделы (Марка/Модель). В среднем по 1000-1500 знаков. Все марки и модели которые есть на данный момент.

В среднем цена за 1000 знаков не должна превышать 5$.

В личку/скайп/аську писать не надо. Оставляйте свои отзывы.