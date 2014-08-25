Рерайтер новостей юридической тематики 10к/день

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Закрыт15 заявок223 просмотра

Требуется постоянный ежедневный рерайт текстов новостей (источник предоставляется) юридической тематики, в количестве 5 штук в день (1500-2000 знаков б/п в каждой), с публикацией в DLE.

DLE
11 лет назад
Staspost
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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