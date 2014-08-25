Качественный рерайт 10 текстов на тему SMM

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок142 просмотра

Нужен человек для рерайта 10 новостей, чтобы ужать каждую до 500 знаков

Обязательные условия:

- грамотный русский язык

- отсутствие воды в тексте

- понимание предмета/желание понять и разобраться

- аналитические способности - умение из большой статьи взять только самое важное и уместить в 500 знаков

- наличие в портфолио текстов с аналогичной или похожей тематикой

Предварительно будет тестовое задание. Убедительная просьба - если у вас есть сомнения в том, что вы соответствуете данным требованиям, пожалуйста, не откликайтесь, чтобы мы не тратили ваше и наше личное время понапрасну.

Выслушаю предложение по ценам и срокам.

Если все будет ОК - в дальнейшем постоянное сотрудничество с регулярными заказами рерайта.

11 лет назад
dnsl
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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