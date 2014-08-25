Нужны тексты на тему частного предпринимательства. Тексты с юридической направленностью. Требования по адвего боле 90, будут и другие пожелания по написанию. Цена 30 руб за 1000 б/п
Качественный рерайт 10 текстов на тему SMM
Нужен человек для рерайта 10 новостей, чтобы ужать каждую до 500 знаков
Обязательные условия:
- грамотный русский язык
- отсутствие воды в тексте
- понимание предмета/желание понять и разобраться
- аналитические способности - умение из большой статьи взять только самое важное и уместить в 500 знаков
- наличие в портфолио текстов с аналогичной или похожей тематикой
Предварительно будет тестовое задание. Убедительная просьба - если у вас есть сомнения в том, что вы соответствуете данным требованиям, пожалуйста, не откликайтесь, чтобы мы не тратили ваше и наше личное время понапрасну.
Выслушаю предложение по ценам и срокам.
Если все будет ОК - в дальнейшем постоянное сотрудничество с регулярными заказами рерайта.
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