Аналитическая статья

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Требуется написание аналитической статьи.
Целевая группа: руководители в среднем и крупном бизнесе
Главная идея: Как может помочь колл-центр и его услуги (аутсорсинг входящих и исходящих вызовов, телемаркетинг, телефонные исследования рынков) в кризисный период.
Объём статьи: до 8000 - 9000 символов.
Нужны яркие примеры и цифры.
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