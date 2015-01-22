Рерайт текстов для начинающих авторов

Предлагаю задание для начинающих авторов.

Мне нужен очень простой рерайт - уникальный, но смысловая нагрузка низкая, без фактов, без поиска доп.информации, без литературных оборотов - тексты не для людей.

Тексты по 1000 знаков без пробелов - всего 40 текстов, сами тексты я дам.

Цена проекта 400р+позитивный отзыв+дальнейшие заказы, если сработаемся.

Оплата только вебмани рублями.