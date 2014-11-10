LizaRaube

Елизавета Раубе LizaRaube

 
34 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтер

Ищу интересную и разнообразную работу на дому. 

Времени много, возможностей и фантазии хватит на всех.

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Отзывы заказчиков
kaktyzzz_
Сергей 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
9 лет назад
Написать 5 текстов на тему конвертации трафика
Все на высшем уровне: быстро , качественно, все то, чего и хотел от кандидата, однозначно в будущем буду обращаться еще! Советую!
Рекомендую заказчика - задание понятное, достаточно времени на выполнение, оплатил сразу же и все время на связи, так что проблем не возникло, сотрудничесвто прошло успешно. Надеюсь получить еще заказы. Спасибо, Сергей!
Ответный отзыв
KimberLit
Михаил 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Написать статью про коллоидную мельницу
Спасибо Елизавете за оперативное выполнения задания. Текст понравился, отличный исполнитель.
Спасибо заказчику за оперативность! Понятное задание, быстрая оплата, отличная коммуникация - все время заказчик на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
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verstka
Илья 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
9 баллов
9 лет назад
Описание клиник Израиля
Спасибо Елизавете за работу. Все было выполнено быстро, все правки учтены.
Спасибо за интересный проект! Заказчик прислал четкое ТЗ, в срок провел оплату, практически все время он-лайн и оперативно отвечает. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
OneTrueStory
Александр 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Нужен копирайтер на долгосрочное сотрудничество
Действительно качественная работа! Тексты хочется читать, ТЗ полностью соблюдается. Были необходимы продающие тексты - выполненная работа превзошла все ожидания! Все рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую и еще раз рекомендую данного заказчика! ТЗ понятное, все подробности и пожеланию к заказу прописаны, Александр всегда уточняет на что обратить внимание. Задания интересные, оплату получила вовремя. Заказчик оперативно отвечет в скайпе. С Александром и его командой работать приятно и легко - советую.
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Копирайтинг
4 отзыва
$1/час
от 2 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$2/час
от $10от 4 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
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