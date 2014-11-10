Копирайтер
Ищу интересную и разнообразную работу на дому.
Времени много, возможностей и фантазии хватит на всех.
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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
9 лет назад
Все на высшем уровне: быстро , качественно, все то, чего и хотел от кандидата, однозначно в будущем буду обращаться еще! Советую!
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика - задание понятное, достаточно времени на выполнение, оплатил сразу же и все время на связи, так что проблем не возникло, сотрудничесвто прошло успешно. Надеюсь получить еще заказы. Спасибо, Сергей!
$1
10 баллов
9 лет назад
Спасибо Елизавете за оперативное выполнения задания. Текст понравился, отличный исполнитель.
Ответный отзыв
Спасибо заказчику за оперативность! Понятное задание, быстрая оплата, отличная коммуникация - все время заказчик на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
$100
9 баллов
9 лет назад
Спасибо Елизавете за работу. Все было выполнено быстро, все правки учтены.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект! Заказчик прислал четкое ТЗ, в срок провел оплату, практически все время он-лайн и оперативно отвечает. Рекомендую к сотрудничеству!
$100
10 баллов
9 лет назад
Действительно качественная работа! Тексты хочется читать, ТЗ полностью соблюдается. Были необходимы продающие тексты - выполненная работа превзошла все ожидания! Все рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Рекомендую и еще раз рекомендую данного заказчика! ТЗ понятное, все подробности и пожеланию к заказу прописаны, Александр всегда уточняет на что обратить внимание. Задания интересные, оплату получила вовремя. Заказчик оперативно отвечет в скайпе. С Александром и его командой работать приятно и легко - советую.
Копирайтинг
4 отзыва
$1/час
от 2 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$2/час
от $10от 4 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга