Копирайтинг для Landing Pages

Требуется написание продающих текстов на Landing Pages.

Пожалуйста, пишите в проекте:

- готовы ли Вы работать на результат (то есть, не просто выполнение ТЗ, а результат – это высокая конверсия страницы, даже если приходится тестировать и переделывать)

- готовы ли этому учиться, чтобы писать именно так и иметь постоянные заказы

- примеры Ваших трех лучших, на Ваш взгляд, работ из Landing Pages

- стоимость одного текста на короткую подписную страницу

- Ваши контакты (email и skype)

С уважением, Анастасия