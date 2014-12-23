Для наполнения сайта периодически требуется делать рерайт новостей с сайтов банков. Например, http://www.vtb24.ru/News/Pages/details.aspx?newsId=15842&geo=moscow или http://www.gazprombank.ru/press/news/420457/ Не нужно другими словами пересказывать каждое предложение. Нужно прочитать текст и изложить его суть другими словами. Доступным языком. Если требуется, тогда можно делать цитаты и ...
Требуется написать статью на тему "Аквариум - элитный бизнес подарок!"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объем текста: до 3000 симовол
Ключевые слова:
можно не употреблять - текст должен быть продающим! Должно быть описано, что аквариум - это элемент, который украшает офис, который является живым уголком природы и т.д.
Требуемая уникальность: 100%.
Целевая аудитория: руководители организаций, помощники руководителей организаций от 30 лет
Цель текста: донести до клиента, что аквариум - это элемент интерьера, который может стать не просто достойным украшением, но и маленьким волшебным миром с рыбками.
Дополнительная информация:
Текст должен быть без грамматических ошибок. В тексте не должно быть ссылок на другие ресурсы. Текст должен читаться легко. Он пишется не под продвижение, а под конкретную рекламную кампанию Яндекс, Целевая страница. Страница будет содержать фото и видео, а также прайс на услуги
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