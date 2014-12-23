Требуется написать статью на тему "Аквариум - элитный бизнес подарок!"

Объем текста: до 3000 симовол

Ключевые слова:

можно не употреблять - текст должен быть продающим! Должно быть описано, что аквариум - это элемент, который украшает офис, который является живым уголком природы и т.д.

Требуемая уникальность: 100%.

Целевая аудитория: руководители организаций, помощники руководителей организаций от 30 лет

Цель текста: донести до клиента, что аквариум - это элемент интерьера, который может стать не просто достойным украшением, но и маленьким волшебным миром с рыбками.

Дополнительная информация:

Текст должен быть без грамматических ошибок. В тексте не должно быть ссылок на другие ресурсы. Текст должен читаться легко. Он пишется не под продвижение, а под конкретную рекламную кампанию Яндекс, Целевая страница. Страница будет содержать фото и видео, а также прайс на услуги