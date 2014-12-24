Написание 100 и более seo-текстов (seo - копирайтеры)

КопирайтингЗакрыт18 заявок351 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Проект только для команды авторов/агентства, сотрудничество по проекту – через менеджера команды.

Мы предлагаем:

1. Стабильную занятость на весь период сотрудничества;

2. Разнообразные тематики для написания текстовых материалов;

3. Своевременную оплату;

Нам необходимы:

1. Безупречная грамотность;

2. Полное соответствие текстов брифу тз;

2. Информативность материала - без 'воды';

3. Соблюдение сроков сдачи.

В отклике прошу:

1. написать пару слов о вашей команде,

2. указать стоимость (с учётом скидки за объём),

3. указать объем выполнения символов в сутки,

4. указать e-mail или др. способы связи.

Выбранным кандидат подробные инструкции, оплачиваемый тест.

9 лет назад
pavelborr
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
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