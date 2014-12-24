Написание 100 и более seo-текстов (seo - копирайтеры)

Нужен текст примерно на 800 символов для главной страницы сайта недвижимости. Подробности исполнителю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проект только для команды авторов/агентства, сотрудничество по проекту – через менеджера команды.
Мы предлагаем:
1. Стабильную занятость на весь период сотрудничества;
2. Разнообразные тематики для написания текстовых материалов;
3. Своевременную оплату;
Нам необходимы:
1. Безупречная грамотность;
2. Полное соответствие текстов брифу тз;
2. Информативность материала - без 'воды';
3. Соблюдение сроков сдачи.
В отклике прошу:
1. написать пару слов о вашей команде,
2. указать стоимость (с учётом скидки за объём),
3. указать объем выполнения символов в сутки,
4. указать e-mail или др. способы связи.
Выбранным кандидат подробные инструкции, оплачиваемый тест.
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