Требуется исполнительный помощник для выполнения онлайн задач. Обязанности включают информационный поиск, бронирование, оформление таблиц и онлайн покупки. Необходимы навыки работы с ИИ, ответственность, пунктуальность и грамотный русский язык. Условия: удаленная работа, гибкий график, оплата 250 руб/час. Возможен карьерный рост.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Управление проектами5 заявокЗакрытгод назад
У меня есть 10 сотрудников, к ним закреплены яндекс кошельки, есть файл с логинами и паролями кошелька, ну на некоторых прокси, такого формата, столбцы login pass proxy(формат proxylogin:proxypasss@ip:port) useragent, У каждого пользователя есть телега, нужно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Проект только для команды авторов/агентства, сотрудничество по проекту – через менеджера команды. Мы предлагаем: 1. Стабильную занятость на весь период сотрудничества; 2. Разнообразные тематики для написания текстовых ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад