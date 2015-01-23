У меня есть 10 сотрудников, к ним закреплены яндекс кошельки, есть файл с логинами и паролями кошелька, ну на некоторых прокси, такого формата, столбцы login pass proxy(формат proxylogin:proxypasss@ip:port) useragent, У каждого пользователя есть телега, нужно ...