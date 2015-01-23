pavelborr

Борисов Павел pavelborr

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Ищу исполнительного помощника для выполнения онлайн задач.

    Требуется исполнительный помощник для выполнения онлайн задач. Обязанности включают информационный поиск, бронирование, оформление таблиц и онлайн покупки. Необходимы навыки работы с ИИ, ответственность, пунктуальность и грамотный русский язык. Условия: удаленная работа, гибкий график, оплата 250 руб/час. Возможен карьерный рост.

    OpenAI
    Управление проектами5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Парсер-бот зенка телеграм,

    У меня есть 10 сотрудников, к ним закреплены яндекс кошельки, есть файл с логинами и паролями кошелька, ну на некоторых прокси, такого формата, столбцы login pass proxy(формат proxylogin:proxypasss@ip:port) useragent, У каждого пользователя есть телега, нужно ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание 100 и более seo-текстов (seo - копирайтеры)

    Проект только для команды авторов/агентства, сотрудничество по проекту – через менеджера команды. Мы предлагаем: 1. Стабильную занятость на весь период сотрудничества; 2. Разнообразные тематики для написания текстовых ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад