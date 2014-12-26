Рерайт для новостного сайта тематика - медицина, здоровье.

КопирайтингЗакрыт28 заявок353 просмотра
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Рерайт для новостного сайта тематика - медицина, здоровье.

Работа постоянная на длительный период- еженедельно 3-5 материалов. (не обязательно каждый день, но не менее 4 дней в неделю). Материалы есть готовые, источник получения новых материалов имеется. Размер статей до 100 слов.

Хотя бы минимальное знание Joomla для самостоятельного размещения материалов.

В любом случае будет инструктаж и обучение.

Оплата еженедельная. Условия оговариваются.

Соискатели получат пример работы. Отбор по результатам тестовой статьи.

9 лет назад
onoyko
Павел 
58 летГреция
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
63 отзыва(-1)
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