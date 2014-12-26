Добрый день. Интересное задание - нужно поиграть в игру на android ( обязательно наличие смартфона или планшета ) по ней написать Тех-задание на 4 стр минимум текста для программиста. Что должно быть в ТЗ ? ...
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Рерайт для новостного сайта тематика - медицина, здоровье.
Работа постоянная на длительный период- еженедельно 3-5 материалов. (не обязательно каждый день, но не менее 4 дней в неделю). Материалы есть готовые, источник получения новых материалов имеется. Размер статей до 100 слов.
Хотя бы минимальное знание Joomla для самостоятельного размещения материалов.
В любом случае будет инструктаж и обучение.
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Соискатели получат пример работы. Отбор по результатам тестовой статьи.
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