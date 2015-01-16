Нужен копирайтер на постоянную работу.

КопирайтингЗакрыт187 заявок2295 просмотров
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Всем привет!

Ищу копирайтера на постоянную работу! Нужно писать 20-30 статей в месяц на

рыболовную тему. Вот такие темы в общем:

Виды рыб и их повадки

Снасти и снаряжения

Насадки и прикормки

Методы лова

Рыбная кухня

Зимняя рыбалка

Летняя рыбалка

Осенняя рыбалка

Весенняя рыбалка

Новости мира рыбалки

Работы в общем много, занятость обещаю на несколько лет вперед.

В начале готов платить 100-150 рублей за статью размером примерно 4000-5000

символов. Потом больше.

Честность, порядочность, своевременная оплата + бонусы гарантирую!

9 лет назад
AntonVatanen
Антон 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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