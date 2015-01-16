Нужен копирайтер на постоянную работу.

Здравствуйте. Нужен специалист, или команда, которая займётся постингом наших услуг на различных досках объявлений, тематических площадках и т.д. Нужно написать толковые тексты там, где их нет. Плюс тому, кто разбирается, что куда раскидать, как прикрутить к этому ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Ищу копирайтера на постоянную работу! Нужно писать 20-30 статей в месяц на
рыболовную тему. Вот такие темы в общем:
Виды рыб и их повадки
Снасти и снаряжения
Насадки и прикормки
Методы лова
Рыбная кухня
Зимняя рыбалка
Летняя рыбалка
Осенняя рыбалка
Весенняя рыбалка
Новости мира рыбалки
Работы в общем много, занятость обещаю на несколько лет вперед.
В начале готов платить 100-150 рублей за статью размером примерно 4000-5000
символов. Потом больше.
Честность, порядочность, своевременная оплата + бонусы гарантирую!
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