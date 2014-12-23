AntonVatanen

Всем привет. Я ищу копирайтера для длительного сотрудничества. Нужно писать статьи на тему рыбалки. А это: виды рыб и их повадки; снасти и снаряжение; ...
Копирайтинг107 заявок
Закрыт
10 лет назад
Всем привет. Я ищу копирайтера для длительного сотрудничества. Нужно писать статьи на тему рыбалки. А это: виды рыб и их повадки; снасти и снаряжение; ...
Всем привет! Ищу копирайтера на постоянную работу! Нужно писать 20-30 статей в месяц на рыболовную тему. Вот такие темы в общем: Виды рыб и их повадки ...
Нужно уменьшить логотип до 50*50 pix, обрезать края, чтоб его потом прикреплять к фото как водяной знак.
Имеется сайт с рисованным дизайном и логотипом, надо шапку с сайта оформить под шаблон для оформления канала на youtube, т.е. расширить бока до размера 2560*1440. + с макета формата PSD вырезать логотип.