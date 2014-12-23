AntonVatanen

Антон AntonVatanen

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Daria_Lion
Дарья 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нужен шаблон для оформления канала youtube.
Очень хороший заказчик. Задача чёткая, понятная. Вежливый, терпеливый, никаких претензий. Оплата в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Быстро, качественно, в срок.
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