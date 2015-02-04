Сделать описание к товарам в интернет-магазине

Здравствуйте!

Для интернет-магазина косметики (кремы, маски, сыворотки) требуется сделать уникальные описания к товарам. Исходные данные – описания поставщика. Но, нужно не просто сделать рерайт текста поставщика, а добавить в него немного своего, т.к. тексты некоторые очень сухие и неинтересные. Но основной источник информации – это все-таки текст поставщика.

Сделать нужно быстро, но качественно. Работа достаточно срочная.

Количество – примерно 60 описаний по 700–1000 символов/шт.

Отдам предпочтение кандидатам имевшим опыт в описании косметических товаров. Прикладывайте портфолио.

Цены указывайте в рублях. Если цена в валюте - указывайте курс расчета.