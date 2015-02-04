Сделать описание к товарам в интернет-магазине

КопирайтингЗавершен33 заявки439 просмотров
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Здравствуйте!

Для интернет-магазина косметики (кремы, маски, сыворотки) требуется сделать уникальные описания к товарам. Исходные данные – описания поставщика. Но, нужно не просто сделать рерайт текста поставщика, а добавить в него немного своего, т.к. тексты некоторые очень сухие и неинтересные. Но основной источник информации – это все-таки текст поставщика.

Сделать нужно быстро, но качественно. Работа достаточно срочная.

Количество – примерно 60 описаний по 700–1000 символов/шт.

Отдам предпочтение кандидатам имевшим опыт в описании косметических товаров. Прикладывайте портфолио.

Цены указывайте в рублях. Если цена в валюте - указывайте курс расчета.

9 лет назад
ysbor
Юлия 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Illirika
Марина 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$60
14 дней
Спасибо Марине за работу. Все сделано хорошо и быстро. Отлично понимает заказчика и легко подстраивается под его предпочтения. Будем сотрудничать и дальше.
С Юлией работать понравилось. Заказчик отлично разбирается в тематике заказа, подсказывает, как сделать ещё лучше. Сама атмосфера общения позитивная, поэтому все вопросы решаются легко. Оплата достойная и своевременная. Спасибо за заказ))
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