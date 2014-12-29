Копирайт на выходные

Всем привет! Ищу копирайтера на постоянную работу! Нужно писать 20-30 статей в месяц на рыболовную тему. Вот такие темы в общем: Виды рыб и их повадки Снасти и снаряжения Насадки и прикормки Методы лова Рыбная кухня Зимняя рыбалка Летняя рыбалка Осенняя рыбалка Весенняя рыбалка Новости мира ...
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50р за 1000 знаков без пробелов. Срок - понедельник 12-00 по Москве.
Необходимо написать тексты по ремонту холодильников. Общее количество знаков примерно 12000 без пробелов. 100% уникальность. Исходники ищите сами. Только для тех, кто знает данную тему, новички проходим мимо. Всего 2 ключа в статье. Более подробно выбранному исполнителю.
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