Копирайт на выходные

КопирайтингЗавершен9 заявок354 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

50р за 1000 знаков без пробелов. Срок - понедельник 12-00 по Москве.

Необходимо написать тексты по ремонту холодильников. Общее количество знаков примерно 12000 без пробелов. 100% уникальность. Исходники ищите сами. Только для тех, кто знает данную тему, новички проходим мимо. Всего 2 ключа в статье. Более подробно выбранному исполнителю.

9 лет назад
masha33zz
Оксана 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 дней назад
9 лет назад
$20
1 день
Артем быстро и качественно выполнил работу. Всегда на связи, ответственно подошел к вопросу. Рекомендую.
Спасибо за работу. Все отлично! Надеюсь еще поработаем!
  • Похожие заказы

  • Нужен копирайтер на постоянную работу.

    Всем привет! Ищу копирайтера на постоянную работу! Нужно писать 20-30 статей в месяц на рыболовную тему. Вот такие темы в общем: Виды рыб и их повадки Снасти и снаряжения Насадки и прикормки Методы лова Рыбная кухня Зимняя рыбалка Летняя рыбалка Осенняя рыбалка Весенняя рыбалка Новости мира ...

    Копирайтинг187 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Составить резюме на английском

    Тема - Вибродиагностика, оценка фактического состояния оборудования, тепловизионный контроль, обслуживание оборудования по фактическому состоянию

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скрытая реклама игрового сайта

    Необходимо на сайтах, посвященные играм, скрыто рекламировать мой сайт. Тоесть обсуждают например игру фифа 2014, вы пишите о да классная игрушка, играю давно, покупал\скачивал\читал обзор тут - и ссылка на мой сайт. Сайты где нужно поставить ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформить на 2 страницы коммерческое предложение

    есть 2 страницы А4 коммерческого предложения.+ лого и контакты фирмы. фирма делает видео. надо грамотно(и по Рус.Яз и с точки зрения продающего письма), красиво и просто откорректировать и оформить текст. результат предоставить в doc и pdf Если у ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать описание к товарам в интернет-магазине

    Здравствуйте! Для интернет-магазина косметики (кремы, маски, сыворотки) требуется сделать уникальные описания к товарам. Исходные данные – описания поставщика. Но, нужно не просто сделать рерайт текста поставщика, а добавить в него немного своего, т.к. тексты некоторые ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Две уникальные статьи для сайта с ключевыми словами.

    $7

    Бюджет 400р. http://oprst16.ru/ - сделать уникальным текст с главной, вписать слова. (очки солнцезащитные очки очки для зрения оправы для очков очки набережные челны женские очки очки ray ban солнечные очки) http://oprst16.ru/index.php/muzhskie-perchatki - написать 3 абзаца, вписать слова. (перчатки кожаные перчатки перчатки челны перчатки набережные челны женские перчатки перчатка мужская зимние перчатки)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад