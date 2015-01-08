Написание текста на главную

$5
КопирайтингЗавершен21 заявка349 просмотров
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Нужен копирайтер для написание текста на главную страницу для модельного агентства

$1 - 1к символов

9 лет назад
riko_0
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Digidogs
Лилия 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$5
3 дня
Отличное выполнение заказа в ранее оговоренный срок. Рекомендую Лилию к сотрудничеству!
Задача была поставлена ясно и четко. В ходе выполнения никаких сложностей не возникало. Оплата произошла своевременно и в полном объеме. Рекомендую Александра к сотрудничеству.
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