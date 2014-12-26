Скрытая реклама игрового сайта

Необходимо на сайтах, посвященные играм, скрыто рекламировать мой сайт. Тоесть обсуждают например игру фифа 2014, вы пишите о да классная игрушка, играю давно, покупал\скачивал\читал обзор тут - и ссылка на мой сайт.

Сайты где нужно поставить ссылку вы должны будете искать сами. Сюда подойдут:

-форумы;

-блоги;

-соцсети;

-вопрос\ответы;

и т.д. вобщем сайты с целевой аудиторией где можно влепить ссылку. Ссылка может быть любая как закрытая так и открытая от индексации.

Сайты должны быть посещаемые (от 200-300чел в сутки) и не линкопомойки.

Пишите сколько Вы хотите получать за 1 ссылку размещенную в сети, указывайте также свой скайп в заявке для связи. Выберу 3-4 исполнителя

Оплата за ссылки будет производится после того как пройдет 3-4 дня после размещения ссылки. Оплата в вмз