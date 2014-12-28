Добавление описания пород, консультации

Составить пригласительное письмо с пошаговой инструкцией для регистрации Сайт Topstylist.org
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется человек Для наполнения портала по тематике – Домашние питомцы.
1. Сейчас есть задача наполнить сайт породами( часть работы уже сделана другим исполнителем – он хорошо пишет, но не быстро и пропадает )
2. Цена одной породы( около 3000 символов хорошего рерайта, до 4х фотографий, и добавление характеристик к породам( шерсть, тип и пр.) составляет 250-300 рублей – портал для всех типов животных – приоритет кошки/собаки
Требование – Любовь к домашним животным, т.е. человек должен писать не сеошный текст, а именно с душой и любовью к питомцам.
Если Вы будите справляться с задачей, то расширим ваши возможности( писать будет нужно много – теже вопросы и ответы, и ответы пользователям и пр.)
П.С.
1. Прошу не тычте в личку или в приват. Все ваши предложения отправляйте на карточке проекта.
2. предложения – Напишем, Сделаем, и т.д. Игнорирую, пишите именно по делу, и конкретно с примерами
Повторюсь еще раз – Я хочу найти человека, который любит и понимает в животных, который не скопирует текст, а именно напишет текст который можно будет читать пользователям – и это будет интересно
Работать нужно будет в админке – она не сложная – все копирайторы справляются!
оплата – будет кусками по 10-20 пород, пишите, я делаю запрос к базе( есть спец функция для этого) – и говорю сколько символов(вы можете сами проверять по своим записям) – и оплачиваю
Убедительная просьба - прошу меня понять - мне просто копирайтер не нужен. Нужен человек, который любит животных и готов писать!
Возможно я возьму 2х - для собак и для кошек
сайт multipet.ru
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