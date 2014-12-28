Добавление описания пород, консультации

КопирайтингЗакрыт30 заявок470 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

требуется человек Для наполнения портала по тематике – Домашние питомцы.

1. Сейчас есть задача наполнить сайт породами( часть работы уже сделана другим исполнителем – он хорошо пишет, но не быстро и пропадает )

2. Цена одной породы( около 3000 символов хорошего рерайта, до 4х фотографий, и добавление характеристик к породам( шерсть, тип и пр.) составляет 250-300 рублей – портал для всех типов животных – приоритет кошки/собаки

Требование – Любовь к домашним животным, т.е. человек должен писать не сеошный текст, а именно с душой и любовью к питомцам.

Если Вы будите справляться с задачей, то расширим ваши возможности( писать будет нужно много – теже вопросы и ответы, и ответы пользователям и пр.)

П.С.

1. Прошу не тычте в личку или в приват. Все ваши предложения отправляйте на карточке проекта.

2. предложения – Напишем, Сделаем, и т.д. Игнорирую, пишите именно по делу, и конкретно с примерами

Повторюсь еще раз – Я хочу найти человека, который любит и понимает в животных, который не скопирует текст, а именно напишет текст который можно будет читать пользователям – и это будет интересно

Работать нужно будет в админке – она не сложная – все копирайторы справляются!

оплата – будет кусками по 10-20 пород, пишите, я делаю запрос к базе( есть спец функция для этого) – и говорю сколько символов(вы можете сами проверять по своим записям) – и оплачиваю

Убедительная просьба - прошу меня понять - мне просто копирайтер не нужен. Нужен человек, который любит животных и готов писать!

Возможно я возьму 2х - для собак и для кошек

сайт multipet.ru

9 лет назад
Koshak01
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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