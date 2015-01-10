Рерайт текстов о спорттоварах

Обычно выбирала исполнителем авторов, работающих соло. Сотрудничество с Романом стало приятным исключением, когда понадобился большой объем текстов и быстро. Все сделано без лишних вопросов, четко и в срок. Качественная работа с множеством ключей, грамотность на уровне. Только приятные впечатления от сотрудничества, обращусь еще.