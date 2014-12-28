Написание заголовков для ювелирной продукции на Англ.

Написать статью Что такое фишай для айфона? Начать с введения - для чего нужен фишай для iPhone, можно посмотреть здесь http://shtepsel.com/category/obektivy-dlya-telefonov-i-planshetov/ Описать особенности разных углов охвата - 180 гадусов, 235 градусов и т.п. Привести несколько красивых картинок, ...