Тексты для страниц автосервиса (около 10к)

КопирайтингЗавершен19 заявок291 просмотр
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Нужны тексты, презентующие посетителю сайта услуги автосервиса. Например, в теме кузовного ремонта не нужно писать о том, какие бывают повреждения кузова, а следует написать о том, что любую царапину и вмятину автосервис исправит с применением современного оборудования и соответствующих технологий. Грамотный русский язык, понимание профессиональной тематики. Каждая тема 500-700 знаков по делу без воды.

Название автосервиса "Автосервис 24". Специализация: ремонт легковых автомобилей всех марок, а также микроавтобусов и минигрузовиков.

1. Кузовной ремонт (почеркнуть, что автосервис оказывает содействие в приобретении запчастей по выгодной стоимости)

2. Слесарный ремонт (почеркнуть, что автосервис оказывает содействие в приобретении запчастей по выгодной стоимости)

3. Диагностика

4. Допродажная подготовка

5. Техобслуживание

6. Сварочные работы

7. Шиномонтаж

8. Ремонт автостёкол

9 Автоэлектрика (ремонт неисправностей, установка доп. оборудования: парктроники, магнитолы, сигнализации и т.п.

10. Ремонт двигателя

11. Ремонт коробки передач (автомат и механика)

12. Ремонт тормозной системы

13. Ремонт трансмиссии

14. Полная и частичная покраска автомобиля

15. Ремонт царапин и вмятин

16. Восстановление геометрии кузова

17. Ремонт бамперов

9 лет назад
Cerhio
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранные исполнители
mumitroll_miha
Алексей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$5
1 день
Рекомендую Алексея как добросовестного исполнителя.
Отличнейший заказчик!
Tory04
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$10
2 дня
Хорошие тексты, сотрудничеством доволен.
Спасибо за четкое ТЗ и своевременную оплату. Рекомендую всем!
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