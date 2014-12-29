Нужен копирайт

Нужно написать копирайт для сайта http://vash-expresscourier.ru

Слева ключевой запрос, после плюсика пояснение в какой раздел нужно дописать текст и количество символов. Тексты нужно разбавить ключевыми словами из расчета 1 вхождение на 500 символов.

Доставка день в день + дописать в тарифах (1500 симв)

Доставка писем. + дописать в доставку документов (1500 симв)

Курьер срочно + дописать в Курьер на день (1500 симв)

Срочная доставка + дописать в экспресс (1000 симв)

Экспресс доставка Москва + дописать в экспресс (1000 симв)

Доставка по Москве + дописать в экспресс (1000 симв)

Курьерская доставка Москва + дописать на главной (1500 симв)

Интересует цена и срок исполнения.