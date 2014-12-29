Нужен копирайт

Написать сильные грамотные продающие тексты (всё только по делу) для основных страниц КАТЕГОРИЙ сайта по теме автомобильной компании. Компания занимается обслуживанию и продаже запчастей(новых, б/у) для автомобилей элитных марок. Компания имеет три филиала - в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать копирайт для сайта http://vash-expresscourier.ru
Слева ключевой запрос, после плюсика пояснение в какой раздел нужно дописать текст и количество символов. Тексты нужно разбавить ключевыми словами из расчета 1 вхождение на 500 символов.
Доставка день в день + дописать в тарифах (1500 симв)
Доставка писем. + дописать в доставку документов (1500 симв)
Курьер срочно + дописать в Курьер на день (1500 симв)
Срочная доставка + дописать в экспресс (1000 симв)
Экспресс доставка Москва + дописать в экспресс (1000 симв)
Доставка по Москве + дописать в экспресс (1000 симв)
Курьерская доставка Москва + дописать на главной (1500 симв)
Интересует цена и срок исполнения.
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