Нужно сделать тексты для сайта, тема - Электромонтаж

КопирайтингЗавершен14 заявок238 просмотров
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Нужно сделать тексты для сайта, тема - Электромонтаж

Объем текста - нужно оценить наши поисковые фразы и оценить конкретные страницы: и на основе их предложить количество уникальных страниц по услугам

И на каждой странице сформировать текст.

огласите вашу цену за анализ + за 1000 символов текста

примерно могу сказать что будет 3 страницы и в каждой по 1500 текста в сумме = 4500 символов

Тексты для сайта
9 лет назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
Agata27
Агата 
70 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 отзывов
9 лет назад
$27
5 дней
Быстрая работа, качественные креативные тексты + аналитика по нашей теме Электромонтаж Спасибо вам! рекомендую
Очень хороший заказчик, приятно работать.
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