Нужно сделать тексты для сайта, тема - Электромонтаж

Объем текста - нужно оценить наши поисковые фразы и оценить конкретные страницы: и на основе их предложить количество уникальных страниц по услугам

И на каждой странице сформировать текст.

огласите вашу цену за анализ + за 1000 символов текста

примерно могу сказать что будет 3 страницы и в каждой по 1500 текста в сумме = 4500 символов